Ad Ora Lecce una storia bellissima, la tesi è la traduzione di un libro sul Lecce

Una storia bellissima quella che riguarda un ragazzo di origini leccesi intervenuto nella puntata di martedì scorso 14 novembre in Ora Lecce, il programma tematico sui colori giallorossi in onda ogni martedì sera dalle 21:00 alle 22:00 sul canale 14 del DTT.

Andrea Lysander Gioffreda è nato in Inghilterra e vive a Monaco di Baviera con papà leccese e nonni gallipolini. Non ha mai avuto la possibilità di vivere la sua Lecce sebbene, appunto come racconta lui stesso, la consideri la sua città. Un amore talmente forte da scegliere di realizzare la tesi per il suo Diploma in Mediazione Linguistica su un libro che racconta le gesta dei suoi idoli in giallorosso; il libro in questione è, nemmeno a dirlo, quello che riporta i post della pagina partner del programma di Antenna Sud, ovvero Quando il Calcio Era Bello.

Insomma una storia da raccontare e da celebrare, tanto da far strappare la promessa al dottor Dario Carofalo, Consigliere d’Amministrazione dell’US Lecce presente anche lui negli studi di Antenna Sud per Ora Lecce, che Andrea sarà ospite al Via del Mare della società di via Colonnello Costadura; ovviamente con tesi e libro in mano.

