Fidelis Andria-Barletta, l’augurio del doppio ex Nicola Dibitonto

ANDRIA – La storia del derby tra Fidelis Andria e Barletta passa da tanti calciatori che hanno fatto sognare i tifosi biancazzurri e biancorossi, tra questi anche chi è arrivato in Serie A. La fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 sono nel segno di Nicola Dibitonto, che ha difeso i pali della sua Barletta negli anni della Serie B e quelli della Fidelis nella stagione 96/97, quella che vide l’Andria tornare in Serie B con una delle sue formazioni più forti di tutti i tempi. Nel mezzo, per Dibitonto, una carriera che l’ha visto toccare la Serie A e l’Europa, con il suo Cagliari d’oro protagonista in Coppa UEFA.

L’augurio dello storico portiere di Barletta introduce la fase decisiva che porta al derby di domenica, con un gemellaggio ultratrentennale che accomuna le due tifoserie. Una festa di sport che vedrà 2700 biancorossi in trasferta, ma anche un Degli Ulivi di parte andriese tirato a lucido per un evento di grande impatto sul campionato e sui media. Con l’augurio che Fidelis Andria e Barletta possano pescare, in futuro, un nuovo Nicola Dibitonto dai vivai della BAT.

