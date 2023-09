Gruppo Cassa Centrale BCC alla Fiera del Levante

Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano sceglie la Puglia per partecipare a una delle principali fiere campionarie italiane, insieme alle 7 BCC della Regione aderenti al Gruppo.

Si tratta della 86a edizione della Fiera del Levante, in programma a Bari dal 9 al 17 settembre con 250 espositori e un ricco cartellone di eventi, incontri e congressi, in cui il Gruppo sarà presente con uno stand di oltre 200 mq al padiglione 110 (Centro Congressi).

Con 67 banche di credito cooperativo, quasi 1.500 sportelli e oltre 11.900 collaboratori sul territorio nazionale, Cassa Centrale si posiziona tra i primi 10 gruppi bancari italiani. Solido ed efficiente offre un’ampia gamma di servizi bancari, assicurativi e finanziari (grazie alle società del Gruppo Assicura, Claris Leasing e Rent, Neam Asset Management e Prestipay), con una particolare attenzione agli obiettivi ESG, al fine di garantire uno sviluppo inclusivo e sostenibile, in coerenza con i valori fondanti del Credito Cooperativo, in cui la relazione con il cliente rappresenta un importante tratto distintivo.

In Puglia sono 7 le BCC aderenti al Gruppo (BCC dell’Alta Murgia, BCC di Alberobello Sammichele e Monopoli, BCC di Cassano delle Murge e Tolve, BCC di Conversano, BCC di Locorotondo, BCC di San Giovanni Rotondo, BCC di San Marzano di San Giuseppe) che insieme contano 67 filiali e 558 Collaboratori. La raccolta diretta supera i 3,6 miliardi, la raccolta complessiva i 4,3 miliardi e gli impieghi i 2,6 miliardi di Euro. Il patrimonio si attesta a 506,1 milioni di Euro.

“Questa fiera rappresenta per noi un momento istituzionale importante per raccontare il nostro Gruppo insieme alle banche pugliesi, che sono espressione autentica dei territori. La nostra mission è promuovere la crescita delle comunità in cui operiamo, creando un benessere condiviso da trasmettere alle prossime generazioni, all’interno di un percorso sostenibile. Un obiettivo che intendiamo raggiungere coniugando il valore e l’autonomia di un sistema di Banche locali, con la redditività, l’efficienza e la stabilità tipiche di un grande Gruppo Bancario. La Puglia in questo percorso è da sempre protagonista”, ha dichiarato il presidente Giorgio Fracalossi.

