Lecce ospita la prima edizione del festival del piacere femminile

Parlare di piacere femminile consapevolmente, destrutturando il concetto di sessualizzazione del termine “piacere” e cercando di offrire gli strumenti giusti per approcciarsi con gentilezza al proprio corpo. È questa l’idea di partenza di FPF – Festival del Piacere Femminile in programma sabato 16 settembre 2023 a Lecce.

A organizzarlo l’associazione Venere Evoluta, fondata nel maggio 2022 da un gruppo di professioniste salentine, tra cui Rossella Alfarano (operatrice olistica), Barbara Caiulo (ostetrica), Antonella De Giovanni (operatrice olistica), ideatrici e curatrici del festival.

Insieme hanno condiviso lo scopo di essere di supporto a chiunque voglia entrare in connessione con il proprio femminile, a partire dalla prima infanzia, fino all’età matura. Oggi, grazie alla partecipazione di nuove socie attive, Venere Evoluta svolge la sua attività di divulgazione e supporto alla popolazione attraverso svariate iniziative, sempre a favore del concetto di sessualità come processo di apprendimento e accettazione delle emozioni.

Adesso, l’associazione Venere Evoluta presenta il primo festival in Italia interamente dedicato al piacere femminile consapevole.

L’evento si terrà all’interno del Convitto Palmieri, nel centro storico di Lecce. La prima edizione di FPF si presenta con una serie di appuntamenti, in programma dalle ore 9.00 alle ore 20.00, con ostetriche, sessuologi, esperti in ciclicità mestruale, medici, educatori, naturopati, per approfondire tematiche quali piacere ciclico, parto orgasmico, sessualità nel post partum e dopo un lutto perinatale, educazione al piacere, sessualità e disabilità, piacere e menopausa.

I talk saranno dedicati agli adolescenti, a persone che hanno il desiderio di entrare in connessione con il proprio femminile, durante l’età fertile, la gravidanza, la fase dell’età matura, ma anche ai genitori che desiderano acquisire gli strumenti adatti per educare i propri figli ad una sessualità consapevole.

Saranno occasioni di confronto tra esperti e pubblico, su temi quali il piacere femminile, dall’adolescenza all’età matura, e la sessualità, evoluta e mai dimenticata. Inoltre, saranno presenti Associazioni del territorio, che operano al fine di tutelare il materno infantile e divulgare una sessualità consapevole.

Il festival si chiuderà con l’ospite Stella Pulpo, scrittrice, autrice del blog Memorie di una Vagina, il cui intervento è previsto alle ore 19.30 nell’atrio interno del Convitto dedicato al Festival.

“L’idea di dare vita al primo Festival sul piacere femminile in Italia, e non solo, parte dalla voglia di raccontare di piacere – dicono le organizzatrici -. Le parole chiave saranno evoluzione, piacere e creatività. Evoluzione perché è necessario affrontare il tema del piacere femminile nelle varie fasi della vita della persona. Piacere perché la sessualità non può essere solo legata al sesso, ma dovrebbe essere fonte di ispirazione e rispetto per sé stessi e verso gli altri. Creatività perché grazie all’espressione del piacere siamo in grado di comporre, creare e dare alla luce. Questo progetto nasce dalla voglia di parlare di piacere femminile consapevolmente, non attraverso la sessualizzazione del termine, ma attraverso le risorse che ognuno di noi possiede per approcciarsi con gentilezza al proprio corpo. Lo faremo attraverso talk e incontri. Si parlerà di come si educa ad una sessualità consapevole, adolescenza, sessualità ciclica e piacere femminile ciclico, parto orgasmico, sessualità evoluta dopo il parto e piacere femminile in età matura, alla scoperta di identità evoluta e in continuo movimento”.

La finalità del Festival è quella di creare una rete di supporto a tutta la popolazione, nelle varie fasce di età, per prevenire disagi legati alla sfera sessuale, educare ad una sessualità consapevole e fornire le risorse idonee per sviluppare un senso di accettazione verso le diversità, rafforzare il concetto di sessualità come processo di apprendimento e un senso di comprensione verso le emozioni e i valori.

Si intende inoltre stimolare un atteggiamento positivo verso l’equità di genere nelle relazioni e nella scelta del partner e una visione personale della sessualità in una società in trasformazione.

FPF – Festival del Piacere Femminile è organizzato dall’associazione Venere Evoluta con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e Ordine della Professione di Ostetrica – Lecce, con il sostegno della Scuola di Naturopatia “Percorsi” di Lecce e “Sestre”, startup pugliese che opera nella ricerca scientifica per la cura della donna attraverso integratori specifici.

