Grumo Appula, prende a martellate una donna: fermato

GRUMO – Avrebbe preso a martellate una donna, un uomo fermato dai carabinieri nel primo pomeriggio a Grumo Appula, nel Barese. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo avrebbe prima tentato un approccio con la donna, una quarantenne del posto, per poi reagire violentemente al suo rifiuto. L’aggressore è stato immediatamente bloccato dai carabinieri. Sul posto anche i militari della scientifica per i rilievi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author