A seguito dei numerosi furti, compiuti o tentati, ai danni degli sportelli automatici nelle province di Foggia e della Bat, Poste Italiane ha deciso che gli Atm delle due province colpite dal fenomeno non saranno operativi dalle 23:30 alle 6:30 del mattino seguente. “La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza” spiega in una nota Poste evidenziando che dallo scorso dicembre a oggi gli assalti compiuti nelle due province pugliesi rappresentano il 42% del dato nazionale e provocano “sempre più spesso ingenti danni non solo agli sportelli ma anche agli edifici che ospitano gli uffici postali”. L’azienda chiude così temporaneamente le sedi per avviare i lavori di ristrutturazione e contenere i disagi ai cittadini.

