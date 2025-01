Grottole, il Prefetto di Matera consegna medaglia al valore a Francesco La Terza

GROTTOLE – Nella mattinata di lunedì 27 gennaio, il sindaco Angelo De Vito, insieme alla Giunta e al Consiglio comunale, ha accolto in Municipio il prefetto di Matera, Cristina Favilli, in visita istituzionale in occasione della Giornata della Memoria e della consegna della medaglie d’oro al valore del deportato grottolese, Francesco La Terza.

La cerimonia si è svolta nella scuola primaria di via De Gasperi, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia. Francesco La Terza combatté la seconda guerra mondiale e visse la terribile esperienza della prigionia in un campo di concentramento tedesco, è stato così omaggiato di questo importante riconoscimento postumo del Presidente della Repubblica, consegnato dal Prefetto Favilli nelle mani del figlio Pietro, medico, tutt’oggi cittadino di Grottole.

Che la cerimonia di conferimento delle medaglie d’oro al valore quest’anno sia avvenuta nella scuola del paese, frequentata da studenti di varie culture e provenienze, è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità, sia per il valore culturale dell’iniziativa ma anche per il fatto che, in tale modo, si è trasferito alle giovani generazioni un messaggio universale di pace e di convivenza tra i popoli. Un segnale forte che, purtroppo, è ancora oggi necessario e quantomeno attuale e che gli studenti, tra prosa, poesia e musica, hanno rilanciato a gran voce con uno spettacolo emozionante e di altissimo livello didattico.