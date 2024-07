Grottaglie, Leonardo: accordo per la diversificazione industriale

Fim Fiom Uilm e le Rsu di Grottaglie hanno raggiunto un accordo con la Direzione di Leonardo e la Divisione Aerostrutture per la diversificazione industriale del sito di Grottaglie. Entro la fine del 2025, nel sito opereranno cinque divisioni di Leonardo: Aerostrutture, Elettronica, Elicotteri, LLS e LGS. L’annuncio arriva dai sindacati.

L’accordo ha evitato la chiusura completa dello stabilimento per quattro mesi, prevedendo invece una riduzione della produzione su un unico turno lavorativo. Questa soluzione, spiegano i sindacati in una nota, “consentirà di non impattare pesantemente sui lavoratori coinvolti, svuotando al contempo il buffer delle fusoliere già prodotte e liberando le aree del capannone numero 2 entro il primo quadrimestre del 2025”. Questo permetterà il trasferimento delle attività relative alle linee di Divisione Elicotteri, compresi i programmi AW101 e AW609, la creazione di un laboratorio di ingegneria per lo sviluppo di soluzioni propulsive alternative, la linea di montaggio finale dell’AW609 e un’area per prove di volo dei programmi Unmanned.

