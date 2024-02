Gravina-Team Altamura 0-0: il derby della Murgia finisce senza reti

Gravina-Team Altamura 0-0

Gravina (3-4-2-1): Schulz, De Gol (63’ Quaranta), Fustar, Pantano; De Min, Lauria (59’Coppola), Corigliano, Orlando (50’Semonella), Deiana, Santoro, Da Silva.

A diposizione: Vlasceanu, Murtas, Servat Vidal, Morales, Ledesma, Stauciuc, Coppola. All. Infantino (squalificato, in panchina Di Dio)

Altamura (3-4-3): Fernandes, Cascella, Petta, Bertolo, Grande (89’Chietti), Bolognese, Logoluso (77’Dipinto), Maccioni (69’Pagni); Loiodice, Lattanzio (66’Saraniti), Kharmoud (61’Addiego Mobilio).

A disposizione: De Luca, Pellegrini, Mattera, Molinaro. All. Giacomarro

Ammoniti: Fustar, Orlando, Coppola (G), Maccioni (A)

Il derby della Murgia finisce 0-0 ma al contrario di quanto dice il punteggio è stata una gara apertissima e ricca di occasioni. Per l’Altamura è il quarto pareggio nelle ultime cinque, il Gravina raccoglie un punto importantissimo in chiave salvezza.

La cronaca:

Primo squillo Gravina dopo 2’: Santoro ci prova da posizione defilata: Fernandes controlla la sfera che esce. Reagisce subito l’Altamura al 4’: punizione di Loiodice, testa di Petta, blocca Schulz. La gara vive sui binari dell’equilibrio che De gol cerca di rompere al 12’ staccando di testa su un corner battuto da sinistra da Lauria. Risponde di testa l’Altamura al 17’: Loiodice va via a sinistra e la mette per Lattanzio: Schulz si supera, poi la difesa dei padroni di casa libera in angolo. 27’: Ancora Altamura insidioso: punizione di Loiodice, colpo di testa di Petta che viene raccolto da Logoluso, rifinitura per Kharmoud che non inquadra la porta. Gravina pericoloso sull’asse Deiana-Santoro al 37’: altro colpo di testa che esce di un nulla.

Protesta in maniera vibrante l’Altamura all’8’: sugli sviluppi di un corner Petta colpisce di testa, Pantano salva sulla linea di porta, per il direttore di gara il pallone non è entrato. 12’: traversone di Semonella, tacco di Santoro, Fernandes blocca. Ancora Gravina sull’asse Semonella-Santoro al 16’: l’attaccante strozza la conclusione. Lampo di Loiodice al 31’: controllo da sinistra e rasoiata che finisce fuori. Minuto 84: Addiego prolunga per Saraniti: incornata dell’attaccante palermitano che Schulz battezza giustamente fuori. Non ci saranno altre occasioni. Un punto a testa che può essere fondamentale per i rispettivi obiettivi.

