BRINDISI – Trasporto d’urgenza in elisoccorso dal Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera al Perrino di Brindisi.

Un uomo di 43 anni con gravi e diffuse ustioni è atterrato in elicottero all’ospedale di Brindisi nel pomeriggio di oggi. Per il paziente, già ricoverato e intubato nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, è stato disposto il trasferimento d’urgenza al reparto di Rianimazione del Perrino, dove è attualmente in prognosi riservata nel reparto di Anestesia e Rianimazione.

“Ancora un volta il Perrino si conferma centro di riferimento per le grandi ustioni in tutto il sud Italia”, dichiara il Direttore generale, Maurizio de Nuccio, che sottolinea inoltre che “le operazioni sono state condotte con celerità e massima efficienza nel rispetto del protocollo operativo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp