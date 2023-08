Ceglie Messapica, buona la prima de “La piazza”

Calato il sipario sulla prima serata de “La piazza” la politica dopo le ferie, kermesse organizzata da affaritaliani.it di scena a Ceglie Messapica in piazza Plebiscito. Come da tradizione, un apputamento di fine estate durante il quale si tracciano bilanci e prospettive, in questo caso dei primi dieci mesi del governo Meloni, premier che lo scorso anno fu “battezzata”, cioè lanciata ufficialmente in vista delle elezioni politiche proprio a Ceglie Messapica, come ha ricordato il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, in apertura dei lavori. Primo ospite, da remoto, l’opinionista e giornalista Vittorio Feltri per il quale la Presidente del Consiglio ha fatto finora tutto quello che avrebbe potuto fare. Poi è stata la volta del Ministro per le Imprese, Adolfo Urso, anche lui da remoto, che ha risposto alle domande sul caro carburanti e sulle accise, che restano per colmare due tagli al cuneo fiscale. Il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha parlato di salario minimo, di reddito di cittadinanza e delle novità che partirando dal primo settembre sul fronte della domanda e dell’offerta del lavoro. Il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, è tornato sui tagli ai fondi del PNRR, vera e propria mazzata- arrivata d’estate come un fulmine a ciel sereno- per tutti quei comuni che hanno già avviato e cantierizzato i progetti e che, nonostante le difficoltà, sono stati virtuosi nel seguirne percorsi e obiettivi. Il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, ha assicurato che il Ministro Schillaci e il Governo tengono alla sanità pubblica, nonostante i fatti dicano che si va sempre più verso quella privata. Infine la senatrice Licia Ronzulli, FI, si è dichiarata soddisfatta del lavoro svolto dal Governo in questi primi dieci mesi. Soddisfatta ancor più perché dal sondaggio realizzato da Lab 21.01, che mantiene alto il gradimento su Giorgia Meloni, emergerebbe sul fronte dei partiti una lievissima ripresa di FI (e Lega) a fronte di un altrettanto lieve calo di FdI. Alle 19.30, seconda serata della kermesse, tra gli ospiti i ministri Salvini, Tajani e Fitto.

