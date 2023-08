Matera: Auto fuori strada, due feriti in ospedale

Nel tardo pomeriggio di sabato 26 agosto, intorno alle 18.30, i Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti sulla ex S.S. 271, in contrada Serra d’Alto, dove un’auto ha perso il controllo. Gli occupanti della Ford grigia, una donna di 24 anni, incinta, e un uomo di 37, entrambi di origine albanese ma residenti a Bologna, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera per accertamenti. Sul posto, oltre al 118, Polizia Stradale e Polizia Locale.

