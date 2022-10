TARANTO- Nella giornata del 7 ottobre, presso gli istituti scolastici di secondo grado di numerosi comuni della provincia di Taranto, è stato dato il via alla distribuzione del libro dal titolo “Le stelle di Dora, le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Il volumetto, edito in formato “graphic novel”, struttura narrativa che coniuga il romanzo ed il fumetto, è destinato in particolar modo ai ragazzi delle scuole superiori per far conoscere ad essi, nel quarantesimo anniversario della sua barbara uccisione ad opera della mafia, la storia, le gesta ed i tanti episodi della vita professionale del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, eroico servitore dello Stato, distintosi nella lotta alla mafia, al terrorismo e contro ogni forma di ingiustizia ed illegalità.

L’iniziativa, promossa dal comando generale dell’Arma dei carabinieri e riguardante gli istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, ha inoltre l’ambizioso compito di avvicinare i giovani lettori a quei valori che hanno ispirato e caratterizzato l’attività del generale Dalla Chiesa e per i quali ha donato la vita.