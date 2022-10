Roma- Il Governo è fatto e l’emozione è tanta anche per i neo ministri. Ed è il ministro Raffaele Fitto a condividere ogni passo ed ogni emozione con i suoi seguaci. Pubblicando e condividendo con i suoi amici virtuali ogni momento speciale. E così pochi minuti fa pubblica una foto con questo posto: “In meno di un mese dalle elezioni gli italiani hanno un Governo che hanno scelto nelle urne e nel pieno delle sue funzioni.Da oggi il nostro impegno per l’Italia è assoluto.” E poco prima anche gli auguri per una buona Domenica:” Ritornare in questa sala è sempre una grande emozione, ma anche una grande responsabilità.

Buona domenica amici“