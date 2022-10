Roma – La neo Premier Giorgia Meloni la prima donna italiana a ricoprire questo ruolo entra a Palazzo Chigi accolta dal picchetto d’onore e delle forze armate. E’ giunta a piazza Colonna, davanti all’ingresso di palazzo Chigi a bordo di una Giulia Alfa Romeo e accompagnata da un lungo applauso dei presenti in via del corso. Ad attenderla Mario Draghi. Questa accoglienza ha detto la Meloni, al premier uacente è stata emotivamente impattante. Poi un lungo colloquio tra i due prima

del tradizionale scambio della campanella che ha segnato il cambio della Guardia a palazzo Chigi. Mario Draghi ha poi lasciato la sede del Governo che lo ha accolto per 20 mesi. A seguire il primo consiglio dei ministri dell’era Meloni. Dove si è discusso di crisi e energetica ed economica e la situazione a livello internazionale