Goletta verde, solo una zona inquinata: la litoranea di Barletta

BARI – Il 97 per cento dei campioni costieri analizzati sono entro i limiti di legge. Risultati positivi anche per i due laghi monitorati ma su 32 punti campionati, solo uno prelevato è risultato inquinato: la spiaggia libera sulla litoranea di ponente a Barletta. Sono questi i dati del monitoraggio tutto pugliese di Goletta Verde di Legambiente. Anche i laghi di Lesina e Varano, in provincia di Foggia – quelli da sempre ritenuti più a rischio – sono risultati tutti entro i limiti di legge.

Il monitoraggio dei tecnici di Goletta Verde in Puglia si è svolto dall’8 al 10 luglio, giorni nei quali sono stati campionati i 29 punti della regione uno ogni 30 km di costa. Dei 29 punti indagati, 22 campioni sono stati prelevati a mare e 7 nelle foci di canali o punti critici come gli scarichi sospetti. Il risultato del monitoraggio costiero di quest’anno è che il 97 per cento dei punti è risultato entro i limiti e solo la spiaggia libera sulla litoranea di ponente di barletta è risultata inquinata. E qui – stando a quante denuncia Legambiente Puglia – non ci sarebbero neanche cartelli sul divieto di balneazione

