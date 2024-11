Giustizia e Politica: visioni a confronto in diretta su Antenna Sud

Giovedì 14 novembre, alle 21:30, in diretta su Antenna Sud dibattito sulla riforma costituzionale della giustizia e sulla separazione delle carriere, due temi cruciali per il futuro della giustizia italiana. A condurre l’evento sarà Michele Iurlaro, che darà voce a ospiti di spicco del mondo giuridico e politico. Un’occasione per approfondire le visioni a confronto su giustizia e politica, con un focus sulle implicazioni per i cittadini e gli operatori del diritto.

Ospiti in studio

• Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia

• Vincenzo Scardia, Presidente ANM distretto di Lecce e Presidente del Tribunale di Brindisi

• Giuseppe De Nozza, Presidente ANM – sottosezione di Brindisi

• Rita Alessandra Romano, Presidente ANM – sottosezione di Taranto

• Daniela Faggiano, Presidente Ordine Avvocati di Brindisi

Come seguire la diretta

• Canale 14 del digitale terrestre

• Streaming: https://www.antennasud.com/streaming/

• APP: https://linktr.ee/antennasud

