Giù la Maschera: questa settimana ospite di Maria Teresa Carrozzo, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Tony D’Amore. Personalità brillante, imprenditore, padre affettuoso e marito, Il Presidente ai nostri microfoni ha scelto di non indossare nessuna maschera e di raccontarsi sinceramente. Avete seguito l’appuntamento in Tv? Se lo avete perso, ecco il link per riguardare tutto.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts