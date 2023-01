Giro d’Italia 2023 in Basilicata: arrivo a Melfi e partenza da Venosa

Il Giro d’Italia 2023 passerà nuovamente in Basilicata con tappa nei Comuni di Melfi e Venosa. Lo ha annunciato l’assessore regionale allo sport, Alessandro Galella, in un post su Facebook. “Sarà meraviglioso il Giro d’Italia 2023, arrivo a Melfi e partenza da Venosa – scrive Galella – Grazie al Sindaco, agli Assessori allo Sport e al Turismo e allo splendido comitato per l’accoglienza e per la grande organizzazione. Basilicata meravigliosa! Grazie”.

Condividi su...



Linkedin

email