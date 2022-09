GIOIA DEL COLLE – Ruote nella Storia torna a fare tappa in Puglia. Il raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d’epoca promosso da ACI Storico toccherà nuovamente il tacco dello stivale con la tappa dal titolo Gioia Federiciana, organizzata dall’Automobile Club Bari Bat e Club ACI Storico Targa Puglia per questo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 settembre. A ospitare l’appuntamento – che, fin dalla sua prima edizione, coniuga la passione per le quattro ruote storiche con la valorizzazione dei borghi italiani più suggestivi – sarà Gioia del Colle, situata a metà strada tra la costa adriatica e quella jonica e tra le città di Bari, Taranto e Matera. Ad aprile la due giorni, una tavola rotonda sul tema “Sicurezza e prevenzione della incidentalità stradale”. A seguire, domenica 18, le auto d’epoca partiranno in corteo per visitare i luoghi più caratteristici del territorio, in particolare, il Parco Archeologico di Monte Sannace. Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 20 su strade aperte al traffico.