TARANTO – Taranto, ancora una volta, porto sicuro e terra di accoglienza. E’ arrivata l’ufficialità. “Siamo felici! Alle 129 migranti a bordo della Sea Eye 4 è stato assegnato Taranto come porto sicuro”. Lo annuncia su Twitter la stessa ong aggiungendo che “questo significa che la permanenza in mare sta finalmente per finire per le persone, alcune delle quali hanno trascorso 13 giorni a bordo della nave di salvataggio”.