Gioco legale, Regole uniformi per sicurezza e legalità

Roma – C’è l’urgenza di dare al comparto del gioco legale una regolamentazione complessiva. Tutti i segmenti di questo mercato, che sono molto vari, devono essere regolamentati nello stesso momento. E’ il grido di allarme che viene lanciato dai rappresentanti di categoria e questo per evitare che vengano effettuati interventi normativi in momenti diversi, aspetto che potrebbe avvantaggiare o svantaggiare un segmento del mercato rispetto a un altro. Omogeneità di trattamento regolatorio e fiscale da parte dello Stato delle diverse offerte di gioco legale ma anche uniformità nazionale delle fasce orarie d’apertura delle attività di gioco, queste sono solo alcune richieste avanzate alla politica. L’obiettivo è quello di dare certezze a chi opera in questo delicato settore.

