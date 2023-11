Bari 2024, la Convenzione conferma: Laforgia in campo ma senza primarie

Bari – La Convenzione per Bari accelera, in vista delle Comunali 2024, e chiede di convocare il tavolo di coalizione entro metà mese: “Proprio perché è importante, non si può guidarlo a singhiozzo nè rinviarlo per la fragilità delle dinamiche interne di chi lo conduce, cioè del Pd”. In campo, c’è già la disponibilità del presidente de “La Giusta Causa”, Michele Laforgia, dopo il “manifesto di Ognissanti” firmato anche da Psi, Verdi, socialdemocratici, Bari bene Comune e progetto Bari. Chiedono un candidato a sindaco “autorevole, autonomo, competente, garante della legalità, con un chiaro radicamento valoriale, capace di essere garante della forza dell’alleanza e della realizzazione del programma che condivideremo” e ribadiscono il no alle primarie del centrosinistra “che a Bari significano lasciare che la scelta a chi è in grado di organizzare e controllare il voto. “Occorre avere il coraggio di distruggere i caminetti, le cerchie di potere, i rischi di collusione con la criminalità organizzata (come già alcuni fatti giudiziari ci hanno dimostrato)”, spiegano, “raccogliendo la fermezza di Michele Laforgia di non poter governare Bari firmando cambiali e di non poter passare da una legittimazione attraverso primarie viziate e persino pericolose per questa città”.

