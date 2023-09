Giochi del Mediterraneo: Emiliano chiede incontro a Meloni

“A proposito dei Giochi del Mediterraneo, ho chiesto un incontro con il presidente del Consiglio Meloni, e mi auguro che si svolga al più presto, ovviamente in uno spirito di totale collaborazione”. Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, arrivando in Fiera del Levante a Bari per la cerimonia di inaugurazione. “La volontà non è in discussione, ma si cerca di contrabbandare queste mie domande come una sorta di conflitto, che non esiste. Cogliamo solo sapere in che modo andare avanti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp