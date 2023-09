Taranto: scooter prende fuoco, i due a bordo fuggono (foto)

Fiamme e paura nella tarda serata di venerdì 8 settembre a Taranto. Intorno alle 22.00, uno scooter ha preso fuoco tra Corso Umberto e via Pupino, in pieno centro città, danneggiando la vetrata di un negozio di telefonia e un semaforo. Pronto intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio in pochi minuti.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia, a bordo della moto viaggiavano due persone: transitando su corso Umberto si sono accorte che stava prendendo fuoco, così hanno deciso di abbandonarla sul marciapiede di via Pupino e fuggire.

Dagli accertamenti è risultato che la moto fosse sotto fermo amministrativo, per questo i due individui si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. La Polizia sta indagando per capire se alla guida del mezzo ci fosse il proprietario o se è stato rubato. Sul posto anche la Polizia Locale di Taranto. (Servizio fotografico di Francesco Manfuso)

