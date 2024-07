Giochi del Mediterraneo: affidati incarichi per 4 grandi opere

L’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci compie un altro passo decisivo per i Giochi del Mediterraneo 2026. Concluso il procedimento burocratico, sono stati assegnati, tramite le determine dirigenziali dell’ing. Simona Sasso, gli incarichi per quattro importanti progetti di adeguamento e rifacimento delle strutture sportive.

Il Palamazzola sarà trasformato in una struttura all’avanguardia con un investimento di 258.733,19 euro, per garantire elevati standard di sicurezza e comfort per atleti e spettatori.

I Giardini Peripato vedranno un’opera di ristrutturazione da 89.633,89 euro, creando un’area moderna e funzionale con spazi verdi e strutture sportive integrate armoniosamente per ospitare alcune delle gare previste.

Lo stadio di atletica “Giuseppe Valente” al rione Salinella sarà adeguato per rispettare le più alte normative di sicurezza e funzionalità con un investimento di 181.460,30 euro, offrendo un ambiente ideale per allenamenti e competizioni.

Il campo comunale di Talsano “Renzino Paradiso” sarà riqualificato e adeguato con 242.853,69 euro, diventando una struttura moderna e sicura per ospitare importanti eventi sportivi.

Questi interventi, per un totale di oltre 750mila euro, dimostrano l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire impianti sportivi d’eccellenza per i Giochi del Mediterraneo 2026, contribuendo al successo dell’evento e al futuro sportivo di Taranto, che il prossimo anno sarà fra le “Città Europee dello Sport”.

