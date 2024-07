Graduatoria fisioterapisti in scadenza: FIALS Taranto lancia l’allarme

A ottobre scadrà la graduatoria concorsuale utilizzata fino ad ora da tutte le Asl e Aziende ospedaliere della Puglia per l’assunzione a tempo indeterminato di Fisioterapisti. Il segretario generale della FIALS Taranto, Emiliano Messina, lancia un monito alla Regione Puglia per evitare che questa importante graduatoria scada senza una proroga.

“La graduatoria per fisioterapisti è stata pubblicata con delibera del direttore generale della Asl Foggia il 7 ottobre 2022. Con meno di tre mesi alla sua scadenza naturale, è urgente che la Regione Puglia emani provvedimenti normativi per prorogare di un anno le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato, che scadranno nel 2024 e nei primi mesi del 2025”, afferma Messina.

Nonostante gli sforzi della FIALS, numerose graduatorie sono scadute, tra cui quelle per infermieri e OSS, lasciando la regione impreparata quando era necessario assumere personale a tempo indeterminato per sostituire il personale in pensione.

Messina sottolinea l’importanza di queste graduatorie per progetti futuri come il San Cataldo di Taranto, una struttura sanitaria di grande importanza che necessiterà di personale qualificato. Senza graduatorie disponibili per fisioterapisti, infermieri, OSS, ostetriche, amministrativi e personale tecnico e della prevenzione, si rischia di non poter rispondere adeguatamente alle esigenze del nuovo ospedale.

“Le procedure concorsuali sono spesso lunghe e complesse, soggette a ritardi e ricorsi. Intervenire oggi è essenziale per evitare il caos,” conclude Messina, chiedendo alla Regione Puglia e alla politica regionale di unire le forze per approvare provvedimenti normativi urgenti e necessari, mettendo al centro i bisogni di salute dei cittadini e i diritti dei lavoratori.

