Bari, movida molesta all’Umbertino: parlano i ragazzi

BARI – C’è chi è d’accordo con la linea dura del primo cittadino, chi invece invoca il diritto al divertimento. Continuano le polemiche dopo le immagini e i video provenienti dal quartiere Umbertino a Bari e che hanno fatto in pochissimo il giro del web, quando, nei primi due giorni della festa di San Nicola, si vedono centinaia di giovani per strada – tra via Cognetti e via Abbrescia – cantare a squarciagola fino a notte inoltrata. A segnalare l’episodio, il comitato Salvaguardia Zona Umbertino che con un post sui suoi canali social ha stigmatizzato l’accaduto.

I residenti sono sul piede di guerra e nonostante secchiate d’acqua e denunce, sembrano impotenti di fronte all’adunata dei ragazzi, che parrebbero essersi dati appuntamento sui social per creare il caos fino a tardi. Di qui la linea dura del primo cittadino Vito Leccese che scrive: “Ciò che è accaduto in queste sere in alcune strade del quartiere Umbertino è ingiustificabile e inaccettabile. Chiederò un’azione coordinata con tutte le Forze dell’ordine nella zona dell’Umbertino, perché se qualcuno pensa di scambiare la socialità con il caos – conclude Leccese – si sbaglia di grosso”. Ma i giovani, cosa ne pensano?

