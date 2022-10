“Caro Antonio, i risultati stanno lì a dimostrare quanto hai fatto e stai facendo. Hai costruito un club saldo in serie C, in questi anni hai dato grandi soddisfazioni”. È così che sui social Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha voluto manifestare la propria vicinanza al presidente Magrì, che attraverso Antenna Sud ha evidenziato la sua frustrazione per le critiche alla Virtus Francavilla e la debole risposta della tifoseria agli appelli ad abbonarsi.

“Oggi, sei una realtà rispettata e temuta dagli altri club – prosegue Ghirelli -. Hai costruito una sede significativa, molto ben presentabile. Hai un personale qualificato e professionalmente valido. Terminiamo con la chicca: lo stadio. Mi ricordo qualche anno fa, mi ricordo le preoccupazioni che nutrivi. Oggi, è un gioiellino. Caro Antonio, i tuoi consigli, interventi in consiglio direttivo per me sono da accogliere perché sono di un dirigente illuminato. Concludo: so che qualche giudizio ti ha amareggiato. Ti do un consiglio: segui il Sommo Poeta “Vai avanti e non ti curar di loro”. Segui le critiche giuste, non ascoltare le negatività personale. Abbiamo bisogno di te, con tutta la tua serenità. Un abbraccio, Francesco”, conclude il numero 1 della Lega Pro.