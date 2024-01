Genoa-Lecce 2-1, la sintesi del match

Genoa-Lecce 2-1 (0-1)

Reti: 31′ Krstovic (L), 70’ Retegui (G), 76’ Ekuban (G)

Genoa (3-5-2): Martinez, Vogliacco (90’+3’ Matturro), Bani, Vasquez, De Winter, Malinovskyi, Thorsby (46’ Sabelli), Strootman, Spence (46’ Ekuban), Gudmundsson, Retegui (90’ Bohinen). Panchina: Sommariva, Leali, Cittadini, Fini, Papadopoulos, Arboscello, Cissè. All. Gilardino.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (90’ Pierotti), Kaba (90’ Gonzalez), Ramadani, Oudin (73’ Rafia), Almqvist, Krstovic (64’ Piccoli), Sansone (64’ Banda). Panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Blin. All. D’Aversa.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Ammoniti: Krstovic, Ramadani per gioco falloso, Gilardino per comportamento non regolamentare.

Note: angoli 8-3 per il Lecce. Recuperi, 0′ e 6′. Spettatori: 32152 di cui paganti 4375 e abbonati 27777.

