Gdf, il comandante interregionale visita la “Macchi” di Bari

BARI – Il comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale

di Corpo d’Armata Vito Augelli, ha reso visita al Comando Regionale Puglia avente sede in Bari, nella storica

Caserma “M.A.V.M. Magg. Giovanni Macchi”.

Unitamente al Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, l’Alto Ufficiale ha

incontrato una rappresentanza di militari in servizio presso i Reparti dipendenti, nonché i Segretari Regionali

delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari ed una delegazione della locale Sezione

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nel corso del briefing presieduto dalla suddetta Autorità, il Generale Geremia ha illustrato, alla luce della

situazione socio-economica che caratterizza il territorio pugliese, le principali attività operative in corso, con

particolare riferimento al contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, nonché alla lotta dei traffici

illeciti perpetrati, anche via mare, dalla criminalità organizzata. Presenti tutti i Comandanti Provinciali della

Regione Puglia.

Al termine dell’incontro, il Generale Augelli ha espresso parole di vivo apprezzamento e convinta gratitudine per

il quotidiano impegno e l’elevata professionalità delle Fiamme Gialle pugliesi, solido presidio di legalità

economico-finanziaria al servizio dei cittadini della Regione.

Il Comandante Interregionale termina così la sua presenza sul territorio pugliese.

