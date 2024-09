Gdf, in 250 per la donazione del sangue a Bari

BARI – Testimoniare il quotidiano impegno delle Fiamme Gialle al servizio della collettività. In occasione del 250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, la Legione Allievi della Guardia di Finanza ha organizzato un appuntamento dedicato al benessere e alla prevenzione delle malattie attraverso la donazione del sangue. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Avis Comunale Bari e con la Lilt di Bari.

I questa due giorni, sono in programma visite specialistiche, screening mammografici e donazioni di sangue da parte degli allievi della caserma. Sulle donazioni il dato è significativo: ne sono in programma 250, tanti quanti sono gli anni di fondazione del Corpo delle Fiamme Gialle. Tre le autoemoteche che saranno posizionate messe a disposizione di 150 allievi nella struttura Gdf di viale Europa. Altri 100 allievi, invece, arriveranno nei centri trasfusionali degli ospedali Policlinico, San Paolo e Di Venere. Contestualmente la Lilt Bari effettuerà screening mammografici in una clinica mobile modulare. In ultimo, sono previste visite specialistiche gastroenterologiche, dietologiche, nefrologiche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche e cardiologiche.

