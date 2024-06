Gasparri: ‘Per CNN Puglia è mafia? Forse si riferiscono a Decaro ed Emiliano’

“La CNN parla della mafia in crescita in Puglia? Non ho visto il servizio, ho letto solo dei titoli, evidentemente si riferiscono alle gesta di Decaro ed Emiliano”. Così Maurizio Gasparri, intervenuto a Mattina Sud nello speciale G7 di Antenna Sud. A proposito del vertice di grandi della Terra, Gasparri si augura ci sia “sincerità durante queste interlocuzioni”. Poi l’attacco molto pesante alla Cina: “È il cancro della Terra perché non rispetta le regole”.

