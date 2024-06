Emiliano a Gasparri: ‘Ho combattuto la mafia da politico e magistrato’

“Gasparri fa il suo lavoro, non ho nulla da rispondergli. Posso solo dire che da magistrato prima e da politico poi ho avuto un ruolo importante nella lotta alla mafia. In Puglia abbiamo fatto cose straordinarie nella repressione alle mafie e di questo ne andiamo orgogliosi. Evidentemente, la CNN ne era all’oscuro”. Così Michele Emiliano ad Antenna Sud rispondendo alle accuse di Maurizio Gasparri a commento del servizio della CNN che ha parlato di un aumento della mafia in Puglia.

