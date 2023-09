Gallipoli, ufficiale l’ingaggio di quattro calciatori under

GALLIPOLI – Quattro rinforzi under per il neopromosso Gallipoli che domenica ritroverà la Serie D nella gara contro il Santa Maria Cilento. Questa la nota del club salentino:

“Gallipoli Calcio comunica di aver rinfoltito il proprio pacchetto Under con l’acquisizione dei seguenti profili: Ilyes Sliti, Vito Anzano, Diego Lanciano e Gaetano Miggiano. Il belga classe 2004 è un esterno sinistro di gamba e con una grande propensione offensiva; cresciuto nelle giovanili del Racing Harelbeke, il club ionico acquisisce il giocatore dal Lavello, club di Serie D. Per quanto riguarda Anzano, invece, l’esterno destro classe 2004 cresce calcisticamente nelle giovanili del Cavese, con in mezzo una breve parentesi al Vastogirardi. Passando al reparto di centrocampo, si registra l’arrivo del classe 2005 Diego Lanciano che si accasa in riva allo jonio dopo una lunga trafila con il settore giovanile del Lecce. Infine, l’ultimo tesseramento riguarda Gaetano Miggiano, centrocampista offensivo classe 2005: il 18enne pugliese ha indossato nella passata stagione la maglia della Virtus Francavilla in Primavera 3″.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp