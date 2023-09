Cerignola, Sorrento e una premessa: invertire il vecchio trend esterno

CERIGNOLA – È un Cerignola affamato e desideroso di riscatto quello che sabato affronterà il Sorrento al “Viviani” di Potenza nell’anticipo della seconda giornata di campionato. I gialloblù sono reduci dal beffardo pareggio casalingo contro il Messina e sfidano una neopromossa che ha ritrovato la Serie C perdendo di misura a Giugliano.

Se, per quanto riguarda la passata stagione, è possibile evidenziare un difetto nell’Audace, non si può che far riferimento al rendimento esterno, dimezzato rispetto a quello interno: gli ofantini, nello scorso campionato, hanno totalizzato lontano dalle mura amiche 20 punti dei 60 complessivi, pochi per una squadra dal potenziale così elevato. L’ultima gara in trasferta corrisponde alla clamorosa eliminazione per mano del Foggia incassata allo “Zaccheria”, soltanto quattro giorni dopo il poker rifilato alla stessa compagine rossonera in casa. Un solo successo nelle ultime sette partite esterne, quello conquistato a Crotone nel sabato di Pasqua. Uno dei doveri di Tisci, dunque, sarà proprio quello di invertire questa tendenza che, spesso e volentieri, è costata al Cerignola dei punti preziosi.

I precedenti tra gli ofantini e il Sorrento, almeno negli anni recenti, sorridono ai primi: le due squadre si sono sempre affrontate nel Girone H di Serie D, dalla stagione 2018/2019 lo score è di 4 vittorie pugliesi, 2 vittorie campane e 2 pareggi.

L’ultima gara giocata in casa dei rossoneri risale al 23 gennaio 2022, quando il Cerignola espugnò con un secco 0-3 lo stadio Italia con tanto di doppietta firmata da Giancarlo Malcore, anche quest’anno l’indiziato numero uno per la difesa di Maiuri.

