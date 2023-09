Virtus Francavilla, un occhio agli svincolati: c’è Biondi nel mirino

FRANCAVILLA F.NA – Il presidente Antonio Magrì lo aveva promesso: la Virtus Francavilla avrebbe pescato anche tra gli svincolati per potenziare la rosa attuale. Uno di questi potrebbe essere Kevin Biondi, esperto centrocampista con quasi 100 presenze in Serie C e una quindicina anche in B. In carriera ha indossato anche le maglie di Catania, Messina e Pordenone. Non è da escludere un’accelerata già nelle prossime ore, che potrebbe portare alla definitiva fumata bianca.

