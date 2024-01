Gallipoli, scomparso un uomo di 66 anni: ricerche in corso

In Salento sono in corso le ricerche di Stefano Mantovani, 66enne residente a Rivabella, Gallipoli, del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di giovedì 25 gennaio . Mantovani, vedovo, è uscito da casa con il telefono spento allontanandosi a bordo della sua Fiat 500L bianca. La famiglia ha segnalato la scomparsa ai carabinieri di Gallipoli: attualmente, le ricerche coinvolgono vigili del fuoco, Protezione Civile, 118 e forze dell’ordine sia per terra che per mare. Mantovani indossava un maglione azzurro con cerniera e pantaloni jeans al momento della scomparsa.

