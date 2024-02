Gallipoli-Nardò: arresti, denunce e daspo dopo i tafferugli

Nell’ambito delle indagini condotte dai reparti di Polizia di Gallipoli, Nardò e della Digos di Lecce, è emerso un bilancio significativo dopo i disordini seguiti al derby tra Gallipoli e Nardò del 18 febbraio scorso.

Dopo l’incontro, un breve scontro tra tifosi, mascherati con sciarpe e cappucci, armati di aste di bandiere e oggetti contundenti, è stato prontamente sedato. Fortunatamente, l’incidente è durato meno di un minuto e non ha causato danni rilevanti o lesioni gravi.

Gli agenti di Gallipoli e Nardò, insieme alla Digos, hanno subito individuato e fermato tre tifosi ospiti coinvolti nei tafferugli, con segni evidenti di scontro fisico. Il conducente di un’auto è stato arrestato e posto ai domiciliari per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, patteggiando poi una pena di 4 mesi (sospesa) dopo l’udienza di convalida. Inoltre, è stato colpito da un daspo della durata di 3 anni e sanzionato per violazioni al codice della strada.

Le indagini, basate sulle registrazioni della polizia scientifica e sul riconoscimento diretto da parte degli agenti, hanno portato all’identificazione, complessivamente, di 10 tifosi, 5 del Gallipoli e 5 del Nardò. Tutti sono stati denunciati per rissa aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, secondo la normativa sulle manifestazioni sportive.

Tre tifosi neretini hanno già ricevuto provvedimenti di foglio di via obbligatorio, vietando loro il ritorno a Gallipoli per un periodo determinato. Per gli altri, il questore sta valutando l’adozione di ulteriori misure preventive. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri responsabili di questi atti violenti.

