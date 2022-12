Condividi su...

Nella notte una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli, unitamente ad un supporto con autobotte, si è recata nella stessa cittadina jonica in via Bolzano per un incendio che stava coinvolgendo un furgone Iveco.

Danneggiata, a seguito di irraggiamento termico, una Fiat Punto parcheggiata nelle immediate vicinanze del furgone. Spente le fiamme venivano avviate le indagini, ancora in corso, per stabilire la natura dell’incendio.