Galatina: truffa da 20mila euro ad anziana, denunciati 2 napoletani

La Polizia di Galatina ha identificato e denunciato, in collaborazione con i colleghi della Questura di Napoli, due giovani napoletani di 23 e 27 anni, accusati di aver truffato un’anziana signora di Galatina nei primi giorni del mese di luglio di quest’anno.

I due hanno raggirato la povera donna dapprima telefonicamente, ingannandola con la scusa che il nipote si trovasse in grave necessità di denaro, poi uno di loro è riuscito a introdursi in casa e spacciandosi per un funzionario delle Poste di Lecce è riuscito a farsi consegnare 20.000 euro in contanti, risparmi di una vita, per poi dileguarsi a bordo di un’auto.

Solo dopo qualche ora, quando i figli sono arrivati a casa, la donna ha realizzato di essere stata truffata chiedendo l’intervento della Polizia.

La prima e più importante attività eseguita dai poliziotti del Commissariato di Galatina è stata la visione delle immagini dagli impianti di video-sorveglianza nei pressi dell’abitazione e nelle postazioni collegate agli Uffici della Polizia Locale lungo il probabile tragitto di fuga.

Seguendo pertanto l’autovettura utilizzata dal fantomatico funzionario delle Poste è stato possibile accertare che era stata noleggiata a Napoli da un giovane partenopeo, già denunciato per truffe ai danni di anziani.

Così, alla signora sono state mostrate le foto di alcuni sospettati e tra questi ha riconosciuto il truffatore a cui aveva consegnato i 20.000 euro in contanti: si trattava del 27enne, denunciato in concorso con il noleggiatore dell’auto, un 23enne identificato grazie alla collaborazione dei poliziotti della questura di Napoli.

