Bari: daspo per 15 tifosi biancorossi, 2 sono minorenni

Il questore di Bari ha emesso 15 daspo nei confronti di altrettanti tifosi biancorossi coinvolti in episodi avvenuti in occasione delle partite disputate dal Bari: la maggior parte per possesso, utilizzo e lancio di petardi e fumogeni in occasione di gare giocate allo stadio San Nicola

Otto di questi daspo, come si legge in una nota della Questura di Bari, sono stati emessi nei confronti di persone che gravitano nel mondo della delinquenza barese. Altri tre, tra cui due minorenni, dopo Bari-Modena del 21 ottobre scorso: dall’anello superiore della Curva Nord hanno lanciato e fatto esplodere alcuni petardi, intimorendo i tifosi presenti che occupavano i posti dell’anello inferiore della curva.

Di fondamentale importanza è stata l’attività della Polizia Scientifica che, grazie alle riprese video-fotografiche e all’analisi dei filmati dell’impianto di video sorveglianza dello stadio, ha consentito l’individuazione degli autori del lancio di petardi.

