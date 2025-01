Galatina, denunciati due giovani: scattano i D.Ac.Ur. per un anno

La Polizia ha denunciato due ragazzi di 21 anni, originari di Galatina, dopo un controllo effettuato durante il concerto di Capodanno “GALATINA 80-90”, tenutosi in Piazza Dante Alighieri.

Gli agenti, intervenuti il 1° gennaio scorso nei pressi di un bar del centro storico noto come luogo di ritrovo per giovanissimi e associato a episodi di consumo e spaccio di droga, hanno notato i due giovani abbandonare un borsello nel tentativo di allontanarsi rapidamente. All’interno del borsello, subito recuperato, sono stati trovati cinque involucri di marijuana.

I due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo che la droga fosse destinata alla cessione a terzi.

In seguito, il questore di Lecce ha emesso nei loro confronti un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.Ac.Ur.), che vieta loro di accedere o sostare nei locali del centro storico di Galatina per un anno. La misura mira a prevenire rischi per l’ordine pubblico e a contrastare lo spaccio di stupefacenti, proteggendo la zona da comportamenti pericolosi o molesti.

