Galante (M5s): ‘Da Puglia no abrogazione reddito cittadinanza’

“Dalla Puglia partirà in maniera forte la battaglia per dire no all’abrogazione del Reddito di cittadinanza nel 2024. Siamo al fianco dell’assessora al Welfare Rosa Barone e la supporteremo per ogni iniziativa che vorrà intraprendere per difendere questa misura, che ha letteralmente salvato dalla povertà milioni di famiglie italiane”.

Lo dichiara il capogruppo del M5S in Consiglio regionale pugliese, Marco Galante. “Sicuramente – sostiene – ci sono degli aspetti da migliorare, ma non è possibile prevederne la cancellazione dal 2024. La Puglia è tra le Regioni che hanno raggiunto i risultati migliori per quello che riguarda lo stato di avanzamento del programma e sono già 46.662 i beneficiari presi in carico nell’intera regione”.