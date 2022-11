Valditara: ‘Togliere reddito cittadinanza a chi non ha diploma’

Condividi su...

Togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha completato le scuole medie: è la provocazione lanciata da Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, per il quale ci sono almeno 11.290 percettori del sussidio, nella fascia 18-29 anni, che hanno solo la licenza elementare o nessun titolo. “Questi ragazzi preferiscono percepire il reddito anziché studiare e formarsi per costruire un proprio dignitoso progetto di vita. Il reddito collegato all’illegalità tollerata del mancato assolvimento dell’obbligo scolastico è inaccettabile moralmente”.