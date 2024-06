G7, UilPa Puglia: ‘Nessun rispetto per i Vigili del Fuoco’

“Nessuna logistica, nessun luogo in cui dormire, riposarsi o ripararsi dal sole. Sono le condizioni in cui stanno operando i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di supporto per il G7 a Borgo Egnazia”. Lo denuncia Giuseppe Santoro, segretario regionale dei Vigili del Fuoco della UilPa Puglia.

“Ci sono circa 60 vigili del fuoco operativi che non hanno ancora un posto in cui cambiarsi, recuperare le forze e farsi una doccia – evidenzia Santoro -. Sono previste delle tende, non ancora montate, all’interno di una autorimessa dei Vigili del Fjocp di Brindisi. Qualcuno ha trovato riparo sotto un albero, una situazione al limite del surreale”.

”E se dal comando di Bari hanno dato alloggio a tutti i colleghi arrivati da Foggia, Barletta, Avellino e Benevento, lo stesso non può dirsi del comando di Brindisi. Nessuna zona d’ombra, anche i viveri sono stati consegnati in maniera irregolare, e ci sono solo due bagni chimici per 20-40 persone a turno. Un evento che si sta pianificando da mesi e che sembra invece messo su all’ultimo minuto, senza il minimo rispetto per i Vigili del Fuoco lì a Brindisi per prestare il loro servizio davanti agli occhi del mondo intero”.

