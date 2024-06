Il G7 tra arrivi e partenze dei grandi della terra

A meno di dieci giorni dal G7, quando Borgo Egnazia balzerà agli onori della cronaca mondiale come la location che accoglierà i grandi della Terra, ecco che il programma degli arrivi e delle partenze va via via definendosi. Il summit, dal 13 al 15 giugno prossimi, porterà tra la provincia messapica e quella del capoluogo, più di 8mila persone.

Oltre alla padrona di casa, Giorgia Meloni, in Puglia arriveranno il primo ministro canadese, Justin Trudeau, il collega inglese, Rishi Sunak, il cancelliere tedesco, Olaf Shoulz, il presidente francese, Manuel Macron, il primo ministro nipponico Fumio Kishida, e il presidente degli stati Uniti, Joe Biden. Ai sette si aggiungeranno il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e il presidente del parlamento europeo Ursula Von Der Leyen. Ma gli inviti della premier italiana sono stati esteti anche a Papa Francesco – che prenderà parte alla sessione “Outreach” del Vertice, aperta ai Paesi invitati, al momento una quindicina – e, ultimo in ordine di tempo, Volodymyr Zelensky.

Ad aprire la tre giorni sarà la cena super blindata che si terrà il 13 sera nel castello di Brindisi alla quale prenderà parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrebbe atterrare proprio sulla pista dello scalo messapico per tornare nella capitale subito dopo cena. All’aeroporto di Brindisi dovrebbero atterrare nella stessa giornata anche gli altri leader europei mentre Meloni è attesa sulla pista dell’Aeronautica militare di Gioia del Colle. L’unica incognita al momento resta il presidente Usa, Biden. Alcune voci dicono che potrebbe atterrare con il suo Air Force One a Brindisi; altre – invece – e più accreditate, parlano dell’aeroporto di Grottaglie. Insieme a lui arriverà anche una delegazione da 600 persone. Tra queste ci sarebbe anche lo chef personale del leader statunitense che – quasi certamente – avrà il suo buen retiro proprio sull’aereo presidenziale e non in qualche struttura extralusso tra le campagne di Savelletri e Fasano.

