G7 Brindisi, SILF denuncia: ‘Finanzieri stipati come topi’

Il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF) ha espresso forti preoccupazioni riguardo alle condizioni lavorative dei finanzieri impiegati presso il porto interno di Brindisi, a bordo della nave Mykonos Magic (ex Costa Magica), che ospita le forze dell’ordine impegnate nel G7, che si terrà dal 13 al 15 giugno presso il resort di Borgo Egnazia a Fasano.

Le cabine sulla nave, di dimensioni ridotte e spesso prive di finestre e aria condizionata, costringono i finanzieri a dormire con le porte aperte a causa del caldo intenso di questo periodo dell’anno.

La distribuzione dei pasti giornalieri per circa 2.600 membri delle forze dell’ordine avviene con estrema lentezza, costringendo i finanzieri a lunghe code per un pasto freddo fino alle 23:00, e con scarsa attenzione alla varietà del cibo offerto.

Questa situazione contrasta nettamente con lo sfarzo dedicato al G7, tra cene di alto livello, location da sogno e investimenti strutturali per la città di Brindisi. Nel frattempo, i tutori dell’ordine sono trattati come soldati al fronte durante la Grande Guerra.

Il SILF Puglia sta intervenendo per affrontare questa problematica e ha richiesto un incontro con il Questore di Brindisi, il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Bari e tutte le parti coinvolte, per porre rimedio a questa situazione diffusa.

Il rispetto della dignità e del benessere dei finanzieri deve essere una priorità in ogni attività in cui viene impiegato il personale. Non tollereremo abusi o sfruttamento di nessun tipo e faremo tutto il possibile per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori in divisa, che non sono lavoratori a basso costo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author