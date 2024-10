Futsal, prima sconfitta in campionato per l’Audace Monopoli

Arriva la prima sconfitta in campionato per la Kredias Audace Monopoli che viene sconfitta nel derby e posticipo della 3a giornata di Serie A2 in casa contro il Bitonto per 3 a 4. Una partita di alto livello dove a prevalere sono stati gli ospiti, abili nel sfruttare maggiormente le varie palle goal dell’incontro contro un Audace che non ha mai mollato sfiorando il pari a pochi secondi dal finale.

La partita. Al 5’ ospiti in vantaggio con Pires che riceve palla in contropiede e la poggia in rete alle spalle di Caramia. L’Audace poco dopo è pericolosa in due occasioni con Console. Al 12’ raddoppio a sorpresa degli ospiti con Castillo che recupera una palla persa e trovandosi solo contro Caramia lo supera con un tiro preciso. Ospiti che attendono le giocate gialloblu sfruttando spesso le ripartenze. Al 18’ accorcia finalmente le distanze l’Audace con Ferri che manda in rete la palla appoggiata da Mendez negli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Gonzalez. Al 19’ grandissima respinta di Caramia su una conclusione dalla distanza di Pires. A tre secondi dal termine negli sviluppi di un corner arriva l’1-3 di Pires.

Nel secondo tempo ottima partenza per i gialloblu provano subito a riaprire il match con Console e Ferri, e il gol arriva al 7’ con Gonzalez su calcio di punizione dal limite dell’area che colpisce prima il palo superando poi Dibenedetto. Due minuti più tardi però arriva il 2-4 degli ospiti con un gran sinistro di Castillo su una ripartenza dove Caramia può far poco. Dal 14’ mister Giacovazzo gioca il tutto per tutto inserendo Console come quinto di movimento. Al 15’ palo colpito da Ferri. Un minuto più tardi gran girata di Leggiero solo davanti a Dibenedetto neutralizzata dal numero 1 ospite.

A poco più di un minuto dal termine arriva il 3-4 proprio con il numero tre gialloblu che poggia la palla in rete a pochi passi dalla porta. Negli ultimi cinque secondi grande chance per Ferri con una conclusione respinta da Dibenedetto. Finisce quindi 3-4, con un pareggio che sarebbe stato più giusto. Sabato prossimo sfida in terra calabra contro la neopromossa Acri.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI – FUTSAL BITONTO 3-4 (1-3 p.t.)

RETI: 18’19’’ Ferri, 6’45’’s.t. Gonzalez, 18’39’’s.t. Leggiero(M) 5’43’’ e 19’57’’ Pires, 11’57’’ e 9’15’’s.t. Castillo(B)

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Andriani, Leggiero, Passiatore, Gonzalez, Cascione G., Satalino, Console, Ferri, Mendez, Cristofaro, Grimaldi. All.: Giacovazzo

FUTSAL BITONTO: Dibenedetto; Orlino, Solimini, Caggianelli, Ferdinelli, Pires, Muzio, Papappicco, Pazienza, Castillo, Castrogiovanni; Schettini. All.: Lodispoto.

Arbitri: Gianmarco Caponi di San Benedetto del Tronto e Roberto Galasso di Aprilia. Cronometrista: Carlo Girone di Taranto.

Ammoniti: Leggiero, Mendez, Giacovazzo(M); Pires, Ferdinelli(B).

Falli: p.t. 4-4; s.t. 2-5. Note: Divisa blu e gialla per l’Audace, bianca per il Bitonto. Spettatori circa 400.

