Futsal, Brindisi-Bernalda: pesante sconfitta per i rossoblu alla prima in trasferta

Cade alla prima in trasferta il Bernalda Futsal sull’ostico terreno del Brindisi al culmine di una gara intensa e frizzante con numerose occasioni da rete per entrambe le squadre. Deve fare riflettere i ragazzi di Volpini l’approccio al match e un finale di partita nel quale Gallitelli e compagni hanno patito qualche amnesia di troppo in difesa. Resta nel complesso un risultato nella misura eccessivamente pesante per i rossoblu che hanno confezionato nell’arco della gara numerose palle-gol colpendo anche i legni della porta dell’estremo De Risi decisivo in più di una circostanza a salvare i brindisini dalla capitolazione; a gravare sui rossoblu anche le non perfette condizioni fisiche di alcuni atleti.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Zito, Iannuzziello, Grossi, Gallitelli, Carella. Sul fronte opposto il Brindisi: De Risi, Simone, Lisi, Baldassarre, Matteo Castano.

Parte bene il Brindisi: Baldassarre strappa la palla a Carella e si invola verso la porta ma Zito è abile a chiudere lo specchio rifugiandosi in angolo. Poco dopo lo stesso estremo rossoblu si ripete su Matteo Castano lanciato a rete sulla banda mancina. La pressione dei pugliesi si materializza al 4’ con la rete da rapace d’area di Matteo Castano che supera Zito per 1-0. Reagisce prontamente il Bernalda: la staffilata di Carella trova pronto De Risi che devia in corner. Al 7’ il Brindisi raddoppia: il portiere De Risi si sgancia dalla difesa rendendosi protagonista di una percussione centrale e del successivo scarico per Elia che di prima arma il tap-in vincente di Corvetto per il 2-0. Il Bernalda cerca di scuotersi: Carella chiama alla respinta De Risi che si ripete qualche minuto più tardi su Grossi. Sul fronte opposto il Brindisi sfiorano la terza rete con Matteo Castano: Zito si oppone. I lucani ci provano dalla media distanza: il mancino di Gallitelli trova pronto De Risi alla ribattuta. Negli ultimi minuti della prima frazione il Bernalda va in forcing: la rasoiata di Gallitelli viene deviata in tuffo da De Risi in corner. Dall’altra parte Zito salva la propria porta su Corvetto e sul ribaltamento di fronte è provvidenziale De Risi sulla conclusione in scivolata di Arcangelo Castano. L’ultima occasione del primo tempo è dei padroni di casa con l’incursione offensiva di De Risi, Zito chiude lo specchio della porta. Le squadre vanno al riposo con il vantaggio dei pugliesi per 2-0.

Ad inizio ripresa il Brindisi ci prova con Corvetto, Zito è decisivo; il Bernalda non sta a guardare confezionando due opportunità con Gallitelli: nella prima è decisivo De Risi mentre nella seconda occasione è il palo a salvare i biancazzurri. La rete per i lucani è nell’aria e si materializza al 2’ con un tiro dalla lunga distanza di Sali, deviato da un avversario che inganna De Risi per il 2-1. Il Brindisi reagisce in maniera veemente: Zito è chiamato agli straordinari sulle conclusioni di Baldassarre, Corvetto e Matteo Castano. Dall’altra parte il Bernalda va vicino alla rete con Arcangelo Castano ma De Risi chiude lo specchio della porta. Passano pochi istanti con il Bernalda ancora vicino alla rete: Ancangelo Castano in scivolata colpisce il palo e sulla ribattuta Gallitelli calcia a botta sicura con De Risi che miracolosamente devia in corner. Sul fronte opposto anche Zito è decisivo su Baldassarre. Il Bernalda aumenta i giri: la punizione mancina di Gallitelli trova la ribattuta di De Risi, sulla palla si avventa Arcangelo Castano che non riesce a ribadire in rete da pochi passi dalla linea di porta. Pochi secondi dopo è nuovamente De Risi ad essere impegnato dalla rasoiata di Galitelli dalla banda sinistra. I padroni di casa sfiorano il tris con Corvetto, il suo diagonale viene sventato sulla linea da Sali mentre, pochi minuti dopo, Elia impegna Zito. La terza rete giunge poco dopo grazie all’incursione offensiva di Corvetto che supera Zito per il 3-1. A 5:24 dal suono della sirena il Brindisi raggiunge il bonus di 5 falli, il tecnico Volpini si gioca la carta del quinto di movimento con Carella ma è il Brindisi a passare ancora con un tiro da distanza siderale dell’allenatore-giocatore dei brindisini Elia per il 4-1. A chiudere definitivamente la contesa ci pensa il diagonale di Baldassarre al 16’ per griffare il 5-1 finale.

A.S.D. MOTORSCAR BRINDISI: 1) Costantini 13)De Risi 4)Lisi 7)Simone 8)Molfetta 9)Branca 10)Baldassarre 11)L’Ingesso 12)Corvetto 14)Bellomusto 23)Battista 32)Castano Matteo. All. Elia

BERNALDA FUTSAL: 1) Zito 5) Sali 6) Eletto 7) Castano 8) Iannuizziello 9) Carella 10) Gallitelli 11) Grossi 21) Sarli 23)Meric 24)Brescia 99)Benedetto. All. Volpini

Arbitri: 1^ Gammaro di Rossano , 2^ Lupinacci di Cosenza, cronometrista: Dattoli di Roma 1

Ammoniti: Gallitelli (Be)

Marcatori: 4:19 p.t. Matteo Castano (Br), 7:22 p.t. Corvetto (Br), 1:56 p.t. Sali (Be), 13:48 s.t. Corvetto (Br), 15:46 s.t. Elia (Br), 16:02 s.t. Baldassare (Br)

